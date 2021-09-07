Рогозин пообещал напоить Маска любимым бабушкиным чаем

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска на чай.

"Я уже поставил разогревать чайник", - заявил Рогозин в интервью CNN.

В свою очередь Маск поблагодарил в Twitter главу Роскосмоса и поинтересовался, какой у него любимый чай.

"Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки", - написал Рогозин в Twitter, сопроводив публикацию фотографией чая "Три дружных слона".

В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.