Бауманка испытала прототип ледяной взлетно-посадочной полосы на своем полигоне

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МГТУ им. Баумана испытал на своем полигоне тестовый образец ледяной полосы, которая в будущем может использоваться для быстровозводимых аэродромов в Арктике. Об этом сообщил ТАСС глава дирекции арктических программ университета Родион Степанов.

"Мы сделали тестовый образец у себя - на базе МГТУ есть полигон - в более суровых условиях, чем на севере. <…> Условия суровые, потому что у нас теплее. И мы провели все необходимые испытания небольшой полосы, конечно, масштабированную технику по ней гоняли", - отметил Степанов.

По словам специалиста, испытания показали, что на ледяной доске толщиной менее 10 см проезжает тяжелый груженый "Камаз". "Она прогибается, демпфирует и, тем не менее, сохраняет свои свойства", - пояснил он, добавив, что технологию в будущем можно будет применять в том числе для зимников.

"Авиационные [испытания] только имитировались. У нас есть стенды, где имитируется ударное воздействие шасси. Это некий такой авиационный маятник с шасси, он на эту ледовую доску опускается, меряется его напряжение, прогибы и так далее. Но получились даже очень оптимистичные результаты", - рассказал Степанов.

В августе 2020 года проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук сообщил ТАСС, что университет разработал технологию изменения структуры льда с помощью специальных химических реагентов, чтобы использовать его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. По его словам, в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.

В свою очередь Степанов сообщил ТАСС, что МГТУ им. Баумана рассчитывает до конца года подписать с Минобороны контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту.