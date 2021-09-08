Музей Победы запускает иммерсивную программу о блокадном Ленинграде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новую иммерсивную экскурсию "Подвиг Народа. Непокоренный Ленинград" подготовил Музей Победы, старт программы состоится в среду и приурочен к 80-летию начала блокады города, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Оккупация Ленинградской области, уничтожение мирных жителей, эвакуация музейных ценностей и жизнь блокадного города - экскурсия не просто расскажет, а буквально погрузит в события того времени. Посетители заглянут в легендарную библиотеку - "Публичку", не закрывавшуюся ни на один день, в госпиталь, где медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, на завод, рабочие которого выполняли план, несмотря на голод и холод", - отметили в пресс-службе.

Программа призвана помочь посетителям представить, с какими трудностями пришлось столкнуться жителям города.

Уникальная экскурсия создана в рамках масштабной экспозиции "Подвиг Народа", в которой объединены возможности театра, кино и подлинных артефактов. Мультимедийные комплексы сочетаются с трехмерными панорамами и исторически достоверными декорациями. Эффект присутствия создают голографические проекции, фильмы-реконструкции, кадры кинохроники и элементы иммерсивного театра.