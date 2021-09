Дом детства Джорджа Харрисона из The Beatles продадут на аукционе в Ливерпуле

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Дом в пригороде Ливерпуля, в котором прошло детство соло-гитариста группы The Beatles Джорджа Харрисона (1943-2001), уйдет с молотка. Это следует из каталога аукционного дома Omega Auctions, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине ливерпульской четверки.

Оценочная стоимость объекта недвижимости, расположенного по адресу Аптон-стрит, 24 составляет от £160 до 200 тыс. ($220-275 тыс.). Семья Харрисонов переехала в этот дом в 1950 году, когда Джорджу было шесть лет. Здесь он прожил до 1962 года, сменив место жительства за год до выхода первой пластинки группы - Please Please Me ("Пожалуйста, порадуй меня", 1963).

Как уточняют в Omega Auctions, в доме, удаленном от центра города примерно на 14 км, есть три спальни, ванная комната, туалет, совмещенная со столовой кухня и небольшой сад на заднем дворе. В здании был проведен ремонт, но, как следует из каталога торгов, в нем остались оригинальные вещи с тех времен, когда в нем жил будущий гитарист одной из самых известных музыкальных групп на планете. В частности, речь идет о ванной, раковине, нескольких дверях и кухонном буфете.

Всего же на посвященные The Beatles торги будут выставлены почти 400 лотов. Среди них примечательна серия интервью бывшего солиста группы Джона Леннона и его супруги Йоко Оно, записанная в 1969 году и начале 1970 года. В общей сложности три интервью, которые пара дала канадскому журналисту-фрилансеру Кену Зейлигу, длятся 91 минуту и охватывают самый широкий спектр тем - от любви Леннона и Оно, поженившихся совсем незадолго до этого, до пацифизма музыканта и нового альбома группы Abbey Road (1969), который стал предпоследним в истории The Beatles. Оценочная стоимость лота составляет £20-30 тыс. ($27-41 тыс.).

Онлайн-торги под названием "Коллекция The Beatles" намечены на 28 сентября.

The Beatles

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из музыкантов живы Пол Маккартни, ему 79 лет, и Ринго Старр (81). Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.