Yomiuri: в Японии начнут ослаблять коронавирусные ограничения с октября

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено с октября начать постепенно ослаблять ограничения против распространения коронавируса по мере вакцинации населения. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri .

По ее сведениям, в октябре такая политика начнет применяться в качестве эксперимента в отдельных регионах, а полномасштабное смягчение ожидается не раньше ноября в зависимости от эпидемической ситуации. В первую очередь власти планируют отменить рекомендации для жителей воздерживаться от командировок и других поездок по стране, в особенности в районы, где действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Первоначально это коснется тех, кто прошел полную вакцинацию.

Во-вторых, послабления затронут сферу общепита. Предполагается в том числе отменить ограничения на время работы и продажу алкоголя в ресторанах и барах. Также могут быть сняты рекомендации на посещение заведений общепита группами не более четырех человек при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

При этом власти оставляют за собой право вернуть ряд ограничений в случае ухудшения ситуации с распространением вируса или обнаружения новых штаммов.

Режим ЧС из-за коронавируса действует в 21 из 47 префектур Японии до 12 сентября. Правительство планирует продлить его в ряде регионов, включая Токио и прилегающие к нему префектуры.

В августе в Японии ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. В стране обновлялись антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Однако в сентябре на фоне действия режима ЧС и активного процесса вакцинации населения ситуация стала улучшаться. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1,59 млн, зафиксировано 16,4 тыс. летальных исходов.