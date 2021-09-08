На севере Хабаровского края запустили скоростной мобильный интернет

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты запустили скоростной мобильный интернет в самом северном районе Хабаровского края - в Охотском. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"4G-интернет в тестовом режиме запущен в Охотском районе. Теперь жители могут не только звонить и общаться в мессенджерах, но и пользоваться быстрым мобильным интернетом для решения повседневных вопросов и получения электронных услуг", - говорится в сообщении.

Охотский район - труднодоступная северная территория региона, связь там в настоящее время осуществляется только через спутниковые каналы. Это накладывает определенные ограничения на возможности использования телекоммуникационных услуг. В рамках проекта по модернизации инфраструктуры связи в малых населенных пунктах края ПАО "Мегафон" в начале года в полтора раза расширил емкость используемого спутникового канала связи в Охотске. В районе провели модернизацию базовых станций и запустили в тестовом режиме сеть связи четвертого поколения. В результате удалось добиться повышения качества и скорости мобильного интернета в четыре раза.

"В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания. Вместе с операторами связи мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше", - цитируют в сообщении слова министра информационных технологий и связи Хабаровского края Алексея Гусева.

Связь в формате 4G доступна на территории рабочего поселка Охотск, а также сел Булгин и Новое Устье, в которых расположены два крупных рыбодобывающих предприятия края - рыболовецкий колхоз имени Ленина и рыболовецкая артель "Иня".

"Большие расстояния, малая численность населения, сложности с логистикой, суровый климат делают развитие мобильной связи в северных районах Хабаровского края задачей очень непростой. При этом качественная связь очень важна для жителей отдаленных территорий, действующих там предприятий и организаций. Поэтому даже в условиях ограничений, накладываемых спецификой спутниковой связи, мы стараемся улучшить качество предоставляемых услуг. Расширение емкости каналов и апгрейд оборудования позволяют, во-первых, постепенно увеличивать качество и скорость мобильного интернета для охотчан, а во-вторых - обеспечивать стабильную работу при росте нагрузки на сеть, которая будет неизбежно расти в условиях такого спроса на услуги мобильного интернета", - приводятся в сообщении слова директора хабаровского отделения ПАО "Мегафон" Дениса Трофимчука.

Край на связи

Параллельно в регионе реализуется проект "Хабаровский край на связи" по обеспечению мобильным интернетом малочисленных и отделенных населенных пунктов. С начала года доступ к современным телекоммуникационным услугам появился у жителей девяти таких сел и поселков. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, это населенные пункты Николаевского, Ульчского, Верхнебуреинского и Солнечного районов. Там операторы связи модернизировали оборудование и построили новые базовые станции, за счет чего 2,5 тыс. жителей получили новые возможности для обучения, общения и обмена информацией. До конца года скоростной мобильный интернет в рамках проекта придет в общей сложности в 36 населенных пунктов края, где проживает около 15 тыс. человек.