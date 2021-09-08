Переменная облачность, дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 8 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 17 градусов прогнозируют в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 15-17 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 12 - плюс 17 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.