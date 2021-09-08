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Лавров стал героем распространившегося в соцсетях флешмоба #помахалмне

Фрагмент с воздушным поцелуем главы МИД РФ был снят в 2015 году на саммите БРИКС в Уфе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Флешмоб с видеороликом, на кадрах которого присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров, набирает популярность в социальных сетях.

В основе этой социальной акции лежит короткое видео с главой МИД РФ, которое несколько лет назад облетело интернет. На нем Лавров машет и посылает воздушный поцелуй оставшемуся за кадром человеку. Чтобы принять в ней участие, пользователи соцсетей монтируют этот видеоролик с видео со своим изображением и публикуют в TikTok, Instagram и Facebook с хештегом #помахалмне.

В комментариях к этим видео флешмоб называют милым и очаровательным трендом. В TikTok хештег набрал уже 7,3 млн просмотров.

Видеофрагмент с воздушным поцелуем Лаврова был снят в 2015 году на саммите БРИКС в Уфе. Этот галантный жест Лаврова, как стало известно позднее, предназначался главе МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане. Но даже после раскрытия тайны ролик не утратил свою популярность.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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