Лавров стал героем распространившегося в соцсетях флешмоба #помахалмне

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Флешмоб с видеороликом, на кадрах которого присутствует министр иностранных дел России Сергей Лавров, набирает популярность в социальных сетях.
В основе этой социальной акции лежит короткое видео с главой МИД РФ, которое несколько лет назад облетело интернет. На нем Лавров машет и посылает воздушный поцелуй оставшемуся за кадром человеку. Чтобы принять в ней участие, пользователи соцсетей монтируют этот видеоролик с видео со своим изображением и публикуют в TikTok, Instagram и Facebook с хештегом #помахалмне.
В комментариях к этим видео флешмоб называют милым и очаровательным трендом. В TikTok хештег набрал уже 7,3 млн просмотров.
В TikTok завирусился тренд с Лавровым.— Nadejda S (@sornadejda53) September 7, 2021
Пользователи запис-ют дуэты с видео,на котором глава МИД улыб-ся,машет рукой и посылает воздушный поцелуй.Все они приветс-ют министра в ответ
Хештег #ПомахалМне набрал уже 6,6 млн просмотров
Оригинал ролика с Лавровым стал попул-ым в 2015 pic.twitter.com/pfFv2VTwVp
Видеофрагмент с воздушным поцелуем Лаврова был снят в 2015 году на саммите БРИКС в Уфе. Этот галантный жест Лаврова, как стало известно позднее, предназначался главе МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане. Но даже после раскрытия тайны ролик не утратил свою популярность.