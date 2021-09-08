Центр активного долголетия построят в Бурятии по соглашению, заключенному на ВЭФ

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Проект по созданию центра активного долголетия будет реализован в Бурятии. Его стоимость оценили в 277 млн рублей. В основе проекта лежит принцип концессии, сообщила ТАСС консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

"На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялось подписание соглашения между правительством Бурятии, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией "Забота" по созданию в республике центра активного долголетия. Новое социальное учреждение расположится в Улан-Удэ", - сообщила Ивайловская.

Ввод первой очереди в эксплуатацию планируется в 2022 году, второй - в 2028 году. По словам гендиректора компании "Забота" Татьяны Дегтяревой, работа центра будет нацелена на уменьшение социальной изоляции пожилых людей и инвалидов. "Пожилые жители республики смогут в нашем центре долголетия заниматься физкультурой, танцами, посещать обучающие семинары по безопасности, компьютерной грамотности, лекции по поддержанию здоровья", - сказала ТАСС Дягтерева.

В Бурятии каждый пятый житель республики - старшего поколения, и прогнозируется, что старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан. Республика с 2020 года вошла в число 18 регионов, реализующих пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами по национальному проекту "Демография". Кроме создания пансионатов в республике внедряется технология "Сиделка на дому": привлечены как государственные, так и негосударственные организации социального обслуживания.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.