В России разрабатываются новые стандарты по обеспечению безопасности журналистов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Государственные органы России и профессиональные объединения разрабатывают обновленные нормы по обеспечению безопасности сотрудников прессы. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ в связи с Международным днем солидарности журналистов.

"Россия привержена принципу обеспечения безопасности журналистов. Профильные государственные органы совместно с профессиональными объединениями журналистов разрабатывают новые стандарты в этой области. В рамках межгосударственного сотрудничества наша страна деятельно участвует в выработке соответствующих документов на площадках ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ", - отметили в дипведомстве на своей странице в Facebook.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. Он был учрежден в 1958 года в Бухаресте решением IV конгресса Международной организации журналистов.

8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Каждый год в этот день вспоминают представителей прессы, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.