{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Смоленской области задержали партию контрабандных сигарет стоимостью свыше $2 млн

Контрабандисты пытались перевести через границу 9 тыс. коробок с сигаретами без акцизных марок

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В Смоленской области пограничники задержали девять грузовиков, перевозивших партию контрабандных сигарет стоимостью $2 млн. Об этом в среду сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Смоленской области выявлены девять грузовых автомобилей с табачной продукцией при попытке въезда на территорию Российской Федерации в обход установленных маршрутов. В грузовиках перевозилось более 9 тыс. коробок с сигаретами без акцизных марок ориентировочной стоимостью свыше $2 млн", - сообщили в ФСБ.

В сопроводительных документах в качестве пункта назначения был указан Афганистан, хотя, по словам водителей большегрузов, сигареты должны были доставить в Московский регион. "Водители привлечены к административной ответственности. Транспортные средства и груз переданы в таможню для дальнейшего разбирательства", - сообщили в ФСБ.

Теги
РоссияСмоленская область
В Минтруде заявили, что каждый четвертый пенсионер получает пенсию через почту
Всего через почтовые отделения выплаты получают около 11,7 млн человек
Читать полностью