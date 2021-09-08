Суд в Волгограде обязал "Победу" вернуть стоимость авиабилетов из-за сорванной поездки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд обязал авиакомпанию "Победа" вернуть местному жителю стоимость двух авиабилетов за сорвавшуюся из-за форс-мажора поездку. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Апелляционным определением Волгоградского областного суда с ООО "Авиакомпания "Победа" в пользу истца взыскана стоимость авиабилетов в размере 114 370 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей. Решение вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в феврале 2020 года истец приобрел на сайте "Победы" авиабилеты для себя и членов семьи на рейсы Волгоград - Москва, Москва - Стамбул и Стамбул - Волгоград общей стоимостью 114 370 рублей. Они были полностью оплачены при бронировании, с ответчиком был заключен договор воздушной перевозки. До даты вылета супруга истца сломала ногу, что сделало невозможным вылет по медицинским показаниям, в связи с чем истец вынужденно отказался от поездки и аннулировал билеты.

Истец направил ответчику заявление на возврат стоимости билетов по причине вынужденного отказа от поездки, приложив нотариально удостоверенную копию медицинской справки. Однако в добровольном порядке требования истца не были удовлетворены, денежные средства не возвращены. В связи с чем он был вынужден обратиться в суд. Там ему отказали в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что им не были представлены надлежащие доказательства вынужденного отказа от авиаперевозки. Истец обжаловал это решение.

"Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, не согласился с выводами суда первой инстанции. Из представленных медицинских документов следует, что заболевание супруги истца имело противопоказания к авиаперелетам. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что отказ истца и членов его семьи от авиаперелета являлся вынужденным, что свидетельствует о правомерности и обоснованности исковых требований о взыскании с авиаперевозчика уплаченных за авиабилеты денежных средств", - отметили в пресс-службе.