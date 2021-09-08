В Кемерове построят мемориальный комплекс с храмом и монументом воину-освободителю

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс с музеем Великой Отечественной войны и храмом построят возле Президентского кадетского училища в Кемерове. Архитектурный ансамбль выполнят в виде аллеи, где также установят точную копию монумента советскому воину-освободителю из берлинского Трептов-парка, сообщили в среду в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

В июле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона предложил установить в Кузбассе копию монумента "Воин-освободитель", прототипом которой является спасший немецкую девочку советский солдат и уроженец Кузбасса Николай Масалов. Глава государства поддержал инициативу. Власти Кемеровской области заявили о готовности реализовать проект в 2022 году.

"Мы не просто поставим в Кемерове точную копию памятника Николаю Масалову, планируется создать мемориальный комплекс с музеем Великой Отечественной войны, где будет собрана информация о героях-кузбассовцах, кто воевал на фронтах и ковал победу в тылу. Установим интерактивные доски, чтобы любой житель или гость Кузбасса мог ввести фамилию своего родственника и получить всю информацию про его подвиг", - написал Цивилев.

Храм станет копией Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Монумент воину-освободителю высотой 12 м выполнят из бронзы и установят на насыпном кургане. Рядом также разместят плац для торжественных построений кадетов и прогулочную зону с лавочками, пешеходными и велодорожками.

Старший сержант Красной Армии Николай Масалов - уроженец поселка Тяжина Кемеровской области, на фронте служил в пехоте. Свой главный подвиг, прославивший его на весь мир, совершил в апреле 1945 года во время боев за взятие Берлина. Во время сражения он услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок лег в основу сюжета монумента воина-освободителя, установленного в Трептов-парке в Берлине.

За спасение ребенка Масалову было присвоено звание "Почетный гражданин Берлина", но после объединения Германии он был лишен этого звания. В год 75-летия Победы власти Кузбасса обратились правящему бургомистру города Берлина с предложением восстановить звание, но немецкая сторона данную инициативу не поддержала. Власти региона совместно с МИД РФ продолжают работу по восстановлению звания.