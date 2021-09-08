В ДР Конго произошла вспышка менингита

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Вспышка менингита зафиксирована на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) на территории провинции Чопо. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своем официальном портале.

"В Чопо выявлен 261 случай заболевания [менингитом], умерли 129 человек, - говорится в заявлении для прессы. - Коэффициент смертности высокий - 50%".

В провинции при поддержке ВОЗ развернута и приступила к работе первая группа специалистов по оказанию помощи заболевшим. Одновременно был создан комитет по быстрому реагированию в целях не допустить распространения заболевания.

Менингит является опасным инфекционным заболеванием, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга. Вызывается оно микроорганизмами.