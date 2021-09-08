Адвокат Берлускони заявил, что экс-премьер Италии страдает от аритмии

РИМ, 8 сентября. /ТАСС/. Перенесенные в последнее время эпизоды фибрилляции предсердий, наиболее распространенной разновидности сердечной аритмии, не позволяют бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони вести активный образ жизни и участвовать в судебных заседаниях. Об этом заявил адвокат политика Федерико Чеккони, представляя в суде ходатайство об отсутствии по уважительным причинам его подзащитного на процессе по обвинению в коррупции и подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, передает в среду агентство ANSA.

"В летний период состояние здоровья [Берлускони] улучшилось, но в последнее время повторяющиеся эпизоды фибрилляции предсердий вызывают опасения врачей и грозят ухудшением общего состояния, что требует полного отдыха", - приводит агентство слова юриста.

Судьи должны принять решение об удовлетворительности приведенных доводов. В этом случае процесс, который уже неоднократно откладывался из-за состояния здоровья Берлускони, будет снова перенесен. Экс-премьер обвиняется в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, получившему название по прозвищу основной фигурантки - марокканки Руби (Карима эль Маруг). Ранее политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако процесс опирался на показания свидетелей, девушек, посещавших личную виллу Берлускони. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.

В последний месяц неоднократно сообщалось о том, что Берлускони бывал в больнице, где проходил обследования. Год назад политик перенес коронавирусную инфекцию, а несколько лет назад ему была сделана достаточно сложная операция на сердце. 29 сентября ему исполнится 85 лет. Берлускони, трижды возглавлявший итальянское правительство, в том числе единственный раз в истории республики на протяжении всего положенного пятилетнего срока, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", сейчас является евродепутатом.