В Калуге открыли первую в регионе криптобиокабину для оформления загранпаспортов

ТАСС, 8 сентября. Криптобиокабину для упрощения процедуры оформления биометрических загранпаспортов открыли на базе областного многофункционального центра (МФЦ) в Калуге. Этот программно-технический комплекс стал первым в регионе. Вторую криптобиокабину планируется открыть в Обнинске, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"В Калуге в центре "Мои документы" на улице Ленина запустили в эксплуатацию первый программно-технический комплекс "Криптобиокабина" для оформления биометрических загранпаспортов. <...> В ближайшие дни в Обнинске будет запущен второй программно-технический комплекс, который сейчас работает в тестовом режиме", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

С помощью криптобиокабины любой из жителей может оформить заграничный паспорт нового поколения сроком на десять лет, достаточно подать заявление в МФЦ, заполнить анкету и получить индивидуальный штрихкод для сканирования. "Заявитель самостоятельно в криптобиокабине делает цифровое фото, сканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта с фотографией. Полученные биометрические данные по защищенным каналам передаются в УМВД России, где принимается решение о выдаче документа", - отметили в пресс-службе.

Монтаж и настройку криптобиокабины выполнил Калужский филиал "Ростелекома", он же предоставил защищенные каналы передачи данных, в дальнейшем будет обеспечивать техническое обслуживание комплексов, добавили в пресс-службе.

Криптобиокабина - отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн "Автоматика" Ростеха. Комплексы оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения.