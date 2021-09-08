Глава Бурятии заразился коронавирусом

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заболел ковидом.

"Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко "гундит", - сообщил он в среду в Instagram.

Цыденов отметил, что постоянно "тестируется", последний раз - 2 сентября, на Восточном экономическом форуме, и тогда тест показал отрицательный результат.

До этого Цыденов не болел ковидом. Практически в начале пандемии вакцинировался впервые, в июле 2021 года прошел ревакцинацию.