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Пандемия COVID-19

Глава Бурятии заразился коронавирусом

Алексей Цыденов сообщил, что самочувствие у него нормальное

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заболел ковидом.

"Ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко "гундит", - сообщил он в среду в Instagram.

Цыденов отметил, что постоянно "тестируется", последний раз - 2 сентября, на Восточном экономическом форуме, и тогда тест показал отрицательный результат.

До этого Цыденов не болел ковидом. Практически в начале пандемии вакцинировался впервые, в июле 2021 года прошел ревакцинацию.

Теги
Цыденов, Алексей СамбуевичБурятияПандемия COVID-19
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