В Приамурье разрешили использовать региональный материнский капитал на лечение ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области приняли решение о возможности для семей потратить материнский капитал на лечение и образование ребенка. Об этом в среду в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор области Василий Орлов.

"Принято важное решение для амурских семей. С 2022 года региональный материнский капитал можно будет потратить на лечение и образование ребенка. О необходимости расширить условия использования маткапитала мне писали регулярно. Многие просто не знали, куда его направить, если нет ипотеки или жилье уже построено. На мой взгляд, решение нужное и своевременное", - написал Орлов.

Как уточнили в министерстве социальной защиты области, материнский капитал на лечение и образование ребенка можно получить при рождении третьего или последующего ребенка. Сумма его составляет 100 тыс. рублей. Программа предоставления регионального материнского капитала действует до 2027 года.