Пилотажная группа "Русские Витязи" выступит на дне города в Новороссийске

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские Витязи" выступит 12 сентября на дне города Новороссийска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Дружба авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" завязалась с Новороссийском в 2019 году. "Русские Витязи" были почетными гостями Новороссийска на Дне рождения города. В этом году с 183-летием Новороссийск вновь поздравят "Русские Витязи", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в среду группа также совершит пролет над городом в качестве приветствия, а 10 сентября летчики проведут тренировочный полет над городом.

Город Новороссийск был основан 12 сентября 1838 года, когда корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту, и войска высадились на берега Цемесской бухты, где ранее была турецкая крепость. Позднее город стал центром Черноморского округа и Черноморской губернии, а с появлением Советского союза - центром Черноморской Советской Республики и Кубано-Черноморской Советской Республики.

В годы Великой Отечественной войны большую часть Новороссийска после ожесточенных боев заняли части германской армии, линия фронта проходила прямо в городе. Важную роль в освобождении Новороссийска сыграла высадка десанта 4 февраля 1943 года, в результате которой был отбит плацдарм в районе Суджукской косы. Морские пехотинцы удерживали его 225 дней - до освобождения города 16 сентября 1943 года. К этому моменту в оккупированной части Новороссийска почти не осталось жителей. В 1966 году городу было присвоено звание "Город Герой".