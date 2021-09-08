Всемирный конгресс спортивной медицины в 2024 году могут провести в Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Казань готова принять Всемирный конгресс спортивной медицины в 2024 году. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Казань готова заявиться на право проведения 38-го Всемирного конгресса спортивной медицины в 2024 году", - сказал Минниханов.

Он напомнил, что в 2022 году в республике планируется проведение чемпионата мира по волейболу, в 2024 году - чемпионата Европы по водным видам спорта, в 2025-м - чемпионата мира по водным видам спорта. В 2023 году в Татарстане пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. "Она должна была быть в 2022 году, но из-за пандемии перенесли на 2023 год", - сказал Минниханов.

В Афинах 23-26 сентября 2021 года пройдет 36-й Всемирный конгресс спортивной медицины.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.