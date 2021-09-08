Эксперт заявил, что России нужен региональный подход к достижению углеродной нейтральности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия может достичь углеродной нейтральности путем снижения углеродного следа регионов, которым окажут господдержку. Об этом заявил в среду специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"У нас должен быть региональный подход к углеродной нейтральности. Есть в стране индустриально развитые регионы, есть менее индустриально развитые регионы, и можно было бы начать с тех, которые могут себе позволить переход на углеродную нейтральность. Это, естественно, Сахалин, а дальше, я знаю, есть желающие: Калининградская область, Алтай, еще несколько регионов", - сказал Эдельгериев на онлайн-конференции.

По его словам, для серьезного технологического перевооружения регионов нужны господдержка и субсидии. "И вот таким способом прийти в целом по страновой позиции к углеродной нейтральности. То есть взять за основу такой региональный подход", - уточнил спецпредставитель.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что пилотный углеродный рынок организуют в Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности. Затем Минэкономразвития разработало законопроект о введении в регионе экспериментального углеродного регулирования, внесло его в правительство России.

"Как раз в правительстве на обсуждении были замечания от Российского союза промышленников и предпринимателей в лице Роснефти. Эти замечания сейчас учитываются. Думаю, что не позднее сентября - октября этот закон поступит на подпись президенту", - добавил Эдельгериев.