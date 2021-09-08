Экомаршруты по природным заказникам создадут в четырех районах Брянской области

ТАСС, 8 сентября. Новые экологические маршруты создадут на территории природных заказников в четырех районах Брянской области, они включат в себя в том числе пешие и велосипедные экскурсии, сообщили в среду ТАСС в региональном департаменте культуры.

"Создание экологических маршрутов, в том числе для пеших, велосипедных экскурсий, запланировано в Унечском, Клинцовском, Жуковском, Почепском районах. Проекты находятся в разных стадиях готовности. Так, проект экскурсий по территориям особо охраняемых природных зон в Клинцовском районе намечен к реализации в 2022 году", - сказали в департаменте.

По данным департамента, в экскурсионную программу планируется включить природный заказник "Клинцовский", площадь которого превышает 13 тыс. га, заказники "Озеро Заломенье" площадью 98 га и "Голубовский родник", территория которого составляет 1,4 га. "Наиболее интересный и красивый среди самых близких святых источников к городу Клинцы находится в деревне Рудня-Голубовка. Родник богат на ключи и вкуснейшую воду, расположен у подножия холма. Имеет небольшой водопад, лестницу, лавочки у купели", - отметили в департаменте.

В Жуковском районе планируются маршруты для летнего и зимнего сезонов, в частности ориентированные на лыжные походы. В Унечском районе разработают видеопрогулку по территории памятника природы "Урочище Зарицкие".

Всего в Брянской области более 120 таких территорий, в том числе две - федерального значения. "Далеко не на всех особо охраняемых природных территориях развит экологический познавательный туризм. Это обусловлено тем, что многие памятники природы находятся в труднодоступных местах", - отметили в департаменте.