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Мошенники под видом сотрудников РКН собирают персональные данные пользователей

В Роскомнадзоре предупредили, что у операторов ведомства нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники собирают персональные данные пользователей, представляясь сотрудниками Роскомнадзора, предупреждает ведомство.

"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах", - сообщается на странице Роскомнадзора в "ВКонтакте".

Как отметили в ведомстве, мошенник, представляясь оператором, сообщает пользователю, что кто-то пытается сменить его абонентский номер. Злоумышленник предлагает проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами, и сообщает, что на проверяемый номер оформлен кредит.

Эту информацию готовы подтвердить якобы в Центробанке. "Мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", - отметили в ведомстве.

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