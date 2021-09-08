В Самарской области уровень безработицы почти достиг допандемийного уровня

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Самарской области достиг 1 %, что на 0,1% больше уровня, зарегистрированного до пандемии. Об этом сообщил ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы очень к этому [допандемийному значению безработицы] близки. Хочу вам сказать, что у нас допандемийный уровень был 0,9%, сейчас мы [на уровне] около 1%. И это при том, <…> что в 2020 году в апреле - мае большое количество людей зарегистрировались в фонде занятости, которые десятилетиями, годами точно туда не обращались и не чувствовали в этом потребности, необходимости. Но когда были объявлены такие выплаты, меры поддержки по решению президента, люди активизировались и встали [на учет]", - рассказал глава региона.

Азаров предположил, что регион достигнет допандемийного значения по безработице через несколько недель. При этом каждую неделю власти фиксируют улучшение ситуации на рынке труда. "На середину августа у нас [было] порядка 42 тыс. вакансий, количество людей, которые стоят [на учете на бирже труда] - 25 тыс.. То есть у нас количество вакансий гораздо больше, мы достигли перелома по абсолютному большинству муниципалитетов", - отметил Азаров.

По словам главы региона, самая сложная ситуация на рынке труда была в Тольятти. "У нас самая сложная ситуация была в Тольятти по состоянию, когда я приступил работать в нынешней должности [2018 год]. Тогда у нас количество людей, стоявшее на бирже труда, в два раза превышало количество вакансий в Тольятти", - рассказал Азаров. Сейчас за счет получения статуса крупнейшего моногорода, открытия площадки Особой экономической зоны и индустриальных технопарков ситуация изменилась в обратную сторону - число вакансий в два раза превышает количество людей, ищущих работу.