В Чувашии одобрили продление срока бесплатного получения участка земли для многодетных

ТАСС, 8 сентября. Кабмин Чувашии одобрил проект закона о продлении в республике срока получения многодетными семьями земельного участка в собственность бесплатно до конца 2026 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"Многодетные семьи Чувашии смогут получать бесплатные земельные участки до конца 2026 года. Законопроект о продлении срока действия соответствующего закона одобрил кабинет министров республики", - отмечается в сообщении.

Предыдущая редакция закона предусматривала получение бесплатного земельного участка в собственность для семей с тремя и более детьми до конца 2021 года.

По словам вице-премьера Чувашии - министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, многодетные семьи могут получить участок в 0,15 га для индивидуального жилищного строительства и садоводства, участок площадью 0,1 га - для ведения огородничества.

В июле 2021 года глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о повышении социального благополучия многодетных семей в республике. Он предусматривает улучшение жилищных условий для семей, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, возможность направить республиканский материнский капитал на покупку автотранспорта и обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах.