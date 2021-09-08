Чувашия получила 17 новых машин скорой помощи

ТАСС, 8 сентября. Новые автомобили скорой помощи высокой проходимости поступили в Чувашию, их будут использовать для оказания медицинской помощи в сельской местности, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава региона.

6 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России предусмотрит по 6 млрд рублей в ближайшие годы на закупку автомобилей скорой помощи.

"Чувашии выделено 17 машин. На данный момент все автомобили скорой медицинской помощи класса "В" на базе "ГАЗ-Соболь" уже поступили в нашу республику. В ближайшее время ожидается оформление документов и распределение автомобилей", - отмечается в сообщении.

Машины скорой помощи на базе "ГАЗ-Соболь" отличаются высокой проходимостью и востребованы для работы в сельской местности. Их оснастили современным медоборудованием, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь пациентам.

С 2017 года власти Чувашии выделили более 333 млн рублей на закупку 113 автомобилей скорой помощи, еще 133 автомобиляполучили по распоряжениям правительства России.