В Петербурге установят памятник животным блокадного Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда заложили в Санкт-Петербурге, монумент установят в мае 2022 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В Петербурге заложили камень на месте будущего памятника животным блокадного Ленинграда. Памятник будет установлен в мае 2022 года на территории городского мемориального комплекса по захоронению животных в Красногвардейском районе. На протяжении 900 блокадных дней рядом с защитниками и жителями Ленинграда находились животные, наравне с людьми защищая город", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, первым по Дороге жизни прошел конный санный обоз. К помощи лошадей прибегали каждый раз, когда передвижение на автомобилях было невозможно. Единственную транспортную магистраль через Ладожское озеро обслуживали 960 лошадей.

Также большой проблемой блокадного города были крысы, которые становились угрозой даже для небольших имеющихся запасов зерна и продуктов. Единственной защитой от грызунов стали кошки. За военные годы численность кошек в городе настолько сократилась, что по окончании войны их специально завозили в Ленинград из Ярославля, Сибири и других регионов страны.

Кроме того, собаки санитарной службы, руководимые 20 инструкторами, спасали солдат на фронте - только в ходе операции по прорыву блокады в январе 1943 года собачьи упряжки вывезли с поля боя более 1,8 тыс. раненых. Большой вклад в прорыв блокадного кольца внесли собаки 34-го инженерного отдельного батальона минно-розыскной саперной службы Ленинградского фронта. Многие животные погибли, но помогли обнаружить и обезвредить 250 тыс. мин и снарядов.

Санкт-Петербург 8 сентября отмечает День памяти жертв блокады Ленинграда. Блокада длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители города продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.