"Красный призрак" стал фильмом открытия кинофестиваля "Эволюция" в Крыму

ЕВПАТОРИЯ /Республика Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль для людей с инвалидностью "Эволюция" впервые стал частью физкультурно-спортивного фестиваля "Пара-Крым" в Евпатории. Фильмом открытия кинофорума стала военно-историческая драма "Красный призрак", которую представил режиссер Андрей Богатырев, сообщил в среду журналистам паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе приедет сюда представлять фильм "Белый снег", актер Павел Прилучный представит фильм "Любовь с ограничениями", фильм "Движение вверх" будет представлять оператор Игорь Гринякин", - сказал Терентьев.

Он отметил, что представленные в программе фестиваля фильмы "направлены на мотивацию людей с инвалидностью к жизни".

"Идея фестиваля - показать возможности человека, его потенциал", - пояснил Терентьев.

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым 2021" начался в Евпатории 6 сентября и собрал около 400 участников из 53 регионов России.

Первый всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму. Он завершится 13 сентября.