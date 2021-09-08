В Петербурге открыли первый детский экомаршрут по природному заказнику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый экологический маршрут для детей открыли в Петербурге на территории заказника "Северное побережье Невской губы". Протяженность тропы более 2 км, на ней ребят разных возрастов смогут получить информацию о природе и фольклоре Северо-Запада и увидеть дуб допетровской эпохи, рассказали журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова. Он подчеркнул, что такие маршруты могут стать новой точкой притяжения и для туристов с детьми.

В общей сложности на экологической тропе установили 15 информационных стендов для детей. Путешествие проходит по старинному парку "Ближние дубки" (объект культурного наследия регионального значения), созданному во времена Петра I, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб заказника, которому не менее 340 лет. Его занесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, он участвует в программе "Деревья - памятники живой природы".

Во время открытия маршрута его первые путешественники, школьники Приморского района и читатели Детской библиотеки Зеленогорска, выпустили десять особей пустельги в естественную среду обитания после их реабилитации.

Заказник "Северное побережье Невской губы" образовали в 2009 году, его площадь - 330 га. На территории заказника находятся стоянки перелетных птиц, некоторые виды которых занесли в Красную книгу. Охраняемые виды птиц обитают и на территории заказника "Гладышевский", который расположился в границах Петербурга и Ленинградской области. Его площадь - более 8 тыс. га. В заказнике сохранились небольшие массивы ельников 100-летнего возраста.