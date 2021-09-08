Романа Троценко наградили орденом Звезды Италии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко награжден в среду орденом Звезды Италии степени Офицер, который вручают за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами, сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения прошла в посольстве Италии в Москве.

Орден Звезды Италии был учрежден декретом от 3 февраля 2011 года, заменив собой орден Звезды итальянской солидарности. Награда присуждается президентом Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена.

Совет возглавляет министр иностранных дел. В него входят еще четыре члена, один из которых является главой дипломатического протокола Италии.