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Романа Троценко наградили орденом Звезды Италии

Награду вручили за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами
Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко (слева) ТАСС
Описание
Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко (слева)
© ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко награжден в среду орденом Звезды Италии степени Офицер, который вручают за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами, сообщает корреспондент ТАСС.

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Церемония награждения прошла в посольстве Италии в Москве.

Орден Звезды Италии был учрежден декретом от 3 февраля 2011 года, заменив собой орден Звезды итальянской солидарности. Награда присуждается президентом Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена.

Совет возглавляет министр иностранных дел. В него входят еще четыре члена, один из которых является главой дипломатического протокола Италии.

Теги
ИталияРоссияТроценко, Роман Викторович
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