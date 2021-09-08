Почти 500 ФАП и амбулаторий построили в Ростовской области за 10 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 500 новых фельдшерских акушерских пунктов и амбулаторий построили в Ростовской области за последние десять лет, сообщил в среду на прямой линии с жителями региона губернатор Василий Голубев.

"За последнее десятилетие таких ФАПов появилось 470 в Ростовской области. Это ФАПы и амбулатории. Теперь мы занимаемся либо новыми ФАПами, либо заменяем старые, которые исчерпали свой срок, им более 10 лет, на новые стандарты, которые сегодня требуют медицинские учреждения", - сказал Голубев.

Губернатор отметил, что в 2020-2021 годах на сельских территориях Ростовской области построили более 50 таких медицинских объектов. "Мы <...> увидели, что первичная медицина, это было лет 10 назад, требует отдельного внимания. Была такая тенденция, когда хотели с мелким уровнем медицины закончить, [потом] на уровне районного звена <...> развивать, это неправильно. Тогда мы пошли наоборот на увеличение ФАПов и продолжаем эту работу сегодня", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы главы региона, на прямую линию через портал правительства Ростовской области поступило более 1 тыс. обращений. Людей волнуют проблемы ЖКХ, благоустройства, дорог, общественного транспорта, а также здравоохранения. Больше всего вопросов поступило от жителей Каменска-Шахтинского, Таганрога и Белокалитвинского района.

