Крым получит 930 млн рублей на ремонт дворов после летних подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Республика Крым получит из федерального бюджета 930 млн рублей на ремонт дворов, которые были повреждены в результате ливней и подтоплений минувшим летом, сообщил глава региона Сергей Аксенов в среду в эфире телеканала "Миллет".

"Сейчас расчет ущерба [от летних ливней и затоплений] полностью заканчивается. Ряд программ, сумм будут выделяться не по режиму чрезвычайной ситуации, а благодаря тому, что президент принял решение. Как по ремонту придомовых территорий, пострадавших от затоплений, <…> эти территории будут отремонтированы, 930 млн рублей по поручению президента будет выделено. Ожидаем решения на следующей неделе", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что планируется ремонт 48 дворов в Ялте и 27 в Керчи - городах, сильнее всего пострадавших от стихии.

Глава Крыма добавил, что также планируется ремонт жилых домов. Так, в 2021 году около 500 млн рублей из федерального бюджета уже направили на ремонт кровель. Кроме того, решается вопрос с расселением домов, которые после подтоплений невозможно восстановить: деньги на четыре квартиры собрали благотворители, большинству пострадавших компенсации на покупку нового жилья планируется выплатить из бюджета.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.