Фестиваль детского туризма в Волгограде пройдет в смешанном формате

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Детский фестиваль "Вместе" в Волгограде пройдет с 13 по 15 ноября в смешанном формате. Об этом сообщила начальник отдела по работе с молодежью и содействию развития туризма комитета молодежной политики и туризма Волгоградской области Ольга Бондарь.

"Фестиваль ["Вместе"] в 2021 году у нас пройдет в гибридном формате в связи с действующими ограничениями", - сказала она в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure - 2021".

По ее словам, для детских туристических групп, которые будут находиться в Волгограде, фестиваль пройдет в офлайн-формате, а для детей с других регионов будет возможность подключиться к онлайн-трансляции. "Наверное, это впервые в истории такого детского туризма к созданию события туристического мы привлекаем детей на этапе разработки, на этапе предложений, идей", - добавила Бондарь.

Первый день фестиваля будет посвящен городу "с сильным характером". День начнется с мастер-класса на барабанах. Ключевым мероприятием станет экскурсия на Мамаев Курган, где школьники смогут больше узнать о Сталинградской битве и истории Великой Отечественной войны.

Второй день будет посвящен вдохновению, его ключевые мероприятия пройдут в музее-заповеднике "Старая Сарепта", где дети смогут сделать своими руками горчичное масло, приготовить пряники и расслабиться в гамаках в ботаническом саду. Основным событием в конце дня станет запуск воздушных змеев в месте, где соединяются Волга и Дон.

В третий день пройдет зарядка-разминка с олимпийским чемпионом, прогулки по воздушному стадиону и салюты. В конце фестиваля создадут арт-объект, в мозаичное панно которого каждый ребенок сделает свой личный вклад. Всего пройдет более 20 мероприятий в офлайн-режиме, свыше 50 - в онлайн.

О фестивале

Волгоград получил возможность провести масштабный детский фестиваль благодаря присвоенному по итогам фестиваля "Большая перемена" статусу столицы детского туризма. На площадке фестиваля состоятся презентации новых маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского туризма (лагеря, санатории, многофункциональные комплексы), конференции, семинары и мастер-классы. Основные события фестиваля развернутся на самых масштабных, ключевых туристических объектах и площадках Волгограда.

За статус "Столица детского туризма" с 1 апреля боролись 18 городов. Жюри учло действующие в городе программы детского туризма, уровень развития инфраструктуры для семейного отдыха, специальные сервисы и тарифы для детей, меры поддержки турпроектов.

Развитие общественных пространств, формирование комфортных условий для всестороннего развития детей всех возрастов ведется в регионе с 2014 года. Помимо строительства новых образовательных и дошкольных учреждений, в Волгограде формируется уникальный культурно-просветительский кластер, который уже включает в себя краеведческий музей, цирк, детско-юношеский центр, обновленную набережную, сквер Пахмутовой, пойму реки Царицы с музеем "Россия - моя история", детскую железную дорогу, "Кванториум", а в скором времени - современный Дом детства, который возводится на базе кинотеатра "Победа".