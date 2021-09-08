Собянин заявил, что на избирательных участках в Москве должны соблюдать масочный режим

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Масочный режим и социальное дистанцирование должны быть соблюдены на избирательных участках в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С точки зрения технологии голосования город готов [к проведению выборов]. На московских участках создана система видеонаблюдения. Мы находимся в условиях продолжающейся пандемии [коронавируса], поэтому требования по санитарной защите тоже важны, и не только избирателей, но и членов участковых комиссий. Масочный режим и дистанция должны соблюдаться, все-таки риски осенью остаются. Ну а те, кто не хотят рисковать, могут записаться на систему электронного голосования и проголосовать, сидя у себя на даче или в квартире", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов. Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая открыта до 13 сентября.