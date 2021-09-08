На строительство водовода в Псковской области направят более 1 млрд рублей

ТАСС, 8 сентября. Новый водовод стоимостью свыше 1 млрд рублей построят в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

"Он [водовод] обеспечит водоснабжением несколько кварталов жилой застройки в микрорайоне Борисовичи и прилегающего жилого комплекса. Инженерная инфраструктура позволит бесперебойно подавать воду в дома за счет ввода в эксплуатацию кольцевого водопровода. Подключением к центральному водоснабжению также будут обеспечены участки вблизи Пскова, которые выделяются многодетным семьям. Стоимость строительства водовода - около 1,2 млрд рублей", - сообщил Грахов.

Строительство водовода стало возможным благодаря предоставления инфраструктурного кредита региону. Благодаря кредиту решается сразу несколько задач - содействие жилой застройке, обеспечение центральным водоснабжением домов многодетных семей, увеличение надежности водоснабжения в Пскове за счет замены части устаревших коммуникаций, сообщил руководитель регионального комитета.

Губернатор поручил просчитать весь экономический эффект от реализуемых мероприятий и оперативно подготовить пакет документов для предоставления его в Министерство строительства и ЖКХ России.