Власти Орловской области с 2018 года вложили в развитие сел региона более 3 млрд рублей

ТАСС, 8 сентября. Власти Орловской области направили на развитие сельских территорий региона более 3 млрд рублей с 2018-го по 2021 год. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"На финансирование программы развития сельских территорий Орловской области за период с 2018-го по 2021 год направлено более 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными проблемами в сельских территориях являются недостаточное развитие транспортной и социальной инфраструктуры, низкий уровень качества жилищного фонда и нехватка рабочих мест. Губернатор региона Андрей Клычков предложил обратиться к практике создания усадебных домов на территории сел, благодаря которой более 15 тыс. семей обеспечили собственным жильем в конце 1990-х. Также он отметил, что создание "народных предприятий" позволит консолидировать интересы участников производственных процессов в общих проектах, добавляется в сообщении.

"Если не заняться вопросом поддержки села сегодня, то мы получим огромные территории без населения. Россия без села - Россия без будущего. И я рад, что мы сегодня занимаемся программной проработкой нового национального проекта сохранения села", - приводит пресс-служба слова Клычкова.

Кроме того, за последние четыре года агропромышленные предприятия региона в два раза увеличили объем реализации сельскохозяйственной продукции. "Почти в четыре раза повысилась рентабельность и в 17 раз - чистая прибыль сельскохозяйственных производств, в 1,5 раза - возросла заработная плата в отрасли", - добавили в сообщении.