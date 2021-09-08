Памятник Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента в 2022 году для реставрации

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву в Уфе снимут с постамента в 2022 году для проведения реставрации, сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции в среду.

В мае 2020 года Октябрьский суд Уфы постановил оштрафовать на 200 тыс. рублей мэрию города за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия федерального значения 1967 года - памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Предписание об устранении нарушений выписали администрации Уфы в сентябре 2019 года после внеплановой проверки.

"В наших планах - следующим летом снять памятник с постамента и приступить к реставрации, не снимая его нельзя, он весит 40 тонн. Мы думали, что сделаем павильон на площади Салавата Юлаева, и восстанавливать его прямо там, и чтобы люди видели, что происходит", - сообщил Хабиров.

По данным сайта управления по госохране объектов культурного наследия региона, памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву открыли в 1967 году, его автор - скульптор и народный художник Сосланбек Тавасиев. Высота скульптуры достигает 9,8 м, вес - 40 тонн, она расположилась на возвышенности на берегу реки Белая. С 1974 года памятник поставили на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Салават Юлаев - башкирский национальный герой, родился в 1754 году. Один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева, за что его сослали на каторгу в крепость Рогервик в Эстонии, где он умер в 1800 году. Юлаев также известен как поэт-импровизатор, автор стихов "Битва", "Стрела", "Мой Урал".