Квартиры в Крыму за два года получат еще 1,5 тыс. семей из числа реабилитированных народов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма до 2023 года планируют предоставить квартиры еще 1,5 тыс. семей из числа реабилитированных народов, сообщил в среду в эфире телеканала "Миллет" глава республики Сергей Аксенов

"За семь лет у нас 623 семьи по указу президента о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, получили квартиры. В общей сложности до 2023 года получат квартиры еще 1,5 тыс. семей. Всего в очереди на получение жилья на сегодняшний день стоят 3 067 семей. Программа эта будет продолжена", - сказал Аксенов.

Он добавил, что "к сожалению, наличие строительных компаний и темпы строительства не позволили эту программу решить раньше". "Сегодня мы двигаемся соответствующими темпами, и все, что было поручено президентом, уверен, будет доведено до конца. За этот период более 3 тыс. семей получили земельные участки. Это в первую очередь касалось тех, кто добровольно принял решение и ушел с самозахватов", - отметил Аксенов, отметив, что еще 1,5 тыс. человек получат земельные участки до конца 2021 года.

В период с 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных [реабилитированных] народов Крыма, в том числе: крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.