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Письма Демидовых и документ из Франции с редким упоминанием заводов показали на Урале

В письме от сентября 1725 года говорится, что предприятия могут составить конкуренцию производствам в Швеции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Выставка "Первые Демидовы: рождение горнозаводской империи" открылась в среду в Екатеринбурге. На ней представили копии документов и оригиналы из переписки знаменитых промышленников, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

"Жемчужина нашей коллекции - это документ из Национального архива Франции. Иностранных документов, в которых бы упоминались Урал, Сибирь и Демидовы, крайне мало. В данном случае в документе говорится, что генерал-майор Генин едет в Сибирь с целью строить металлургические предприятия. <…> Всего представлено 59 документов, больше половины представлены впервые, и 10 оригиналов", - рассказала ТАСС заведующая отделом публикации и использования архивных документов Государственного архива Свердловской области Ольга Никоян.

Так, про заводы в письме от сентября 1725 года, привезенном из Франции, говорится, что они могут составить конкуренцию производствам в Швеции. "… Я не премину, господин, проинформировать вас об успехе медных и железных заводов в Сибири. Генерал-майор Геннин отправился туда, чтобы составить конкуренцию медным заводам Швеции", - говорится в письме к госсекретарю военно-морского флота графу Морепа.

На выставке впервые представили оригиналы документов из фондов Госархива, в том числе документы из переписок промышленников Демидовых. В частности, представили письмо к Никите Демидову от кабинет-секретаря Петра I с оплатой за изготовленные фонтанные трубы для оснащения императорских Стрелинского и Петергофкого "огородов" и с заказом следующей партии для Ревельского "огорода".

"Это письмо кабинет-секретаря Алексея Макарова о заказе железных труб для фонтанов в Петергофе. <…> Оригиналы мы на наших выставках еще никогда не экспонировали", - добавила Никоян.

О династии

Значимая часть уральских городов появилась вокруг промышленных заводов. Весомый вклад в их строительство внесла династия Демидовых, среди которых талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты. Они вели переписки с французским философом Вольтером, шведским ботаником Карлом Линнеем, обсуждали концепцию Красного Креста с его основателем Анри Дюнаном, а Наполеон Бонапарт приходился Демидовым родственником. Династия, которая на протяжении нескольких поколений была известна по всей Европе, строила заводы в лесной глуши по личному указу Петра I.

След промышленной династии историки, архивисты до сих пор ищут. Обнаруживаются все новые документы, объекты, артефакты во Франции, Италии, Финляндии.

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