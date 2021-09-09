Fox: две трети американцев считают, что теракты 11 сентября изменили образ жизни в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Почти две трети жителей США считают, что теракты 11 сентября 2001 года необратимо изменили образ жизни в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса телеканала Fox News.

По его сведениям, 64% американцев полагают, что эти события изменили образ жизни в Соединенных Штатах на постоянной основе, еще 24% респондентов считают, что эти события внесли временные изменения в их бытовой уклад. Только 9% опрошенных не заметили, что в их жизни что-либо значительно поменялось после произошедшего.

При этом в аналогичном опросе относительно коронавируса лишь половина американцев посчитали, что пандемия необратимо видоизменила жизнь в стране, еще 42% респондентов полагают, что ковид принес лишь временные перемены.

Как показал опрос, мнения жителей США относительно того, должно ли быть 11 сентября общенациональным выходным днем, разделились: 47% респондентов поддержали эту идею, 46% высказались против данной инициативы.

Социологическое исследование проводилось в период с 7 по 10 августа, в нем приняли участие 1 002 человека.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.