Первые ванты установлены на мосту через Зею в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Строители установили первые ванты на мосту через реку Зею в Благовещенске, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

"На пилонах опоры №10 уже установлены первые ванты, их длина достигает 47,5 м. Вантовая система нового Зейского моста произведена в России", - цитирует пресс-служба руководителя проекта компании "УСК МОСТ" Эдуарда Давыдова.

Монтаж вантовой системы включает в себя несколько этапов. "Паводок прошел через стройку с ущербом, но несмотря на сложную гидрологическую обстановку, работы на объекте не останавливались. Строительство объекта включает возведение мостового сооружения и строительство подъездных путей. Территория, где идет строительство дорог частично еще в воде, поэтому были приняты решения по перераспределению видов работ. На сегодня все силы направлены на правобережную часть и конструктив моста", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Проект мостового перехода предусматривает возведение 26 опор и вантовой конструкции. Его общая протяженность - 9 км, из которых 2 км - мостовая часть, семь - подходы. Строительство ведется в километре от существующего моста, на мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.