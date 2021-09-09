В Вологодской области впервые открылся ресурсный класс для детей с аутизмом

ВОЛОГДА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый в Вологодской области ресурсный класс для детей с аутизмом открылся в Вологде в школе №39. В него пришли пять детей, открытию предшествовало два года работы и изучения опыта других российских регионов, рассказал ТАСС председатель регионального отделения "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов", член общественного совета Вологды Сергей Кузьмин.

"Это пилотный для нас проект, первый в Вологде и всей Вологодской области. Открыв в школе №39 Вологды ресурсный класс, мы хотим показать, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться в обычной школе вместе с остальными детьми безболезненно для всех участников учебного процесса", - рассказал Кузьмин.

По его словам, два года назад к нему в региональное отделение обратились родители пяти детей с аутизмом с просьбой организовать обучение в условиях инклюзии, то есть в обычной школе. "Мы изучили все практики в регионах и пришли к выводу, что одна из наиболее эффективных технологий - это модель ресурсного класса. Обратились к авторам методики, они же являются экспертами в нашей "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов". Эксперты обучили наших родителей этой методике, далее мы работали с органами исполнительной власти, нас поддержал уполномоченный по правам ребенка. За два года мы убедили чиновников в необходимости попробовать открыть ресурсный класс. Если он покажет эффективность, то договорились, что будем тиражировать и дальше", - сказал Кузьмин.

На данный момент пять детей с аутизмом ходят в школу, где для них создан отдельный кабинет. Для каждого ребенка прописана индивидуальная программа - учебная, программа поведения, по коррекции учебных навыков. У каждого есть тьютор или индивидуальный наставник, чтобы постепенно вводить ребенка в обычный класс, начиная с недолгого пребывания на уроках рисования, физкультуры или технологии.

"Ресурсный класс - это технология внедрения в инклюзию детей с ограниченными возможностями здоровья, не только аутистов. Технология не нова, она в 2017 году была рекомендована регионам министерством образования. Наши тьюторы прошли первичное обучение, сейчас в течение года они пройдут углубленное обучение в Московском институте психоанализа. По оценке родителей, подобралась команда, все довольны, у педагогов в школе страха уже меньше", - рассказал руководитель отделения.

Методика опробована в школах Москвы, других регионов и показала результат, там, где была создана по всем правилам. Методика основана на изучении прикладного анализа поведения - это один из наиболее востребованных в мире методов реабилитации аутистов. "Кто-то из родителей хочет, чтобы их особый ребенок обучался в инклюзии, кто-то - в специализированной школе. На мой взгляд, государство должно обеспечить и тот и другой вариант", - подытожил Кузьмин.