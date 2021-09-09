В нижегородской кадетской школе организовали проверку после ухудшения состояния детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после ухудшения состояния здоровья детей в кадетской школе Нижнего Новгорода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура области организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в кадетской школе. По предварительным данным, самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью", - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручили прокурору Ленинского района Нижнего Новгорода, который выяснит причины и обстоятельства произошедшего. Также он даст оценку соблюдению федерального законодательства.

При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.