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В нижегородской кадетской школе организовали проверку после ухудшения состояния детей

Самочувствие детей ухудшилось во время работы кварцевой лампы в образовательной организации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после ухудшения состояния здоровья детей в кадетской школе Нижнего Новгорода. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура области организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в кадетской школе. По предварительным данным, самочувствие детей ухудшилось во время работы в образовательной организации кварцевой лампы, в результате чего подростки вынуждены были обратиться в медицинские учреждения за помощью", - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручили прокурору Ленинского района Нижнего Новгорода, который выяснит причины и обстоятельства произошедшего. Также он даст оценку соблюдению федерального законодательства.

При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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РоссияНижегородская область
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