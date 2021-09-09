Центр "Авангард" откроет клуб выпускников, дающий возможность поступать в вузы на бюджет

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотический центр "Авангард" запустит проект клуба своих выпускников - "Братство Авангарда", лучшие участники которого получат право на бюджетное обучение в вузах. Об этом ТАСС рассказала директор центра Дарья Борисова.

"В сентябре мы планируем запустить совместно с Москвой и Подмосковьем, надеюсь, при участии губернатора и мэра, "Братство Авангарда", - сказала Борисова. - Это проект клуба выпускников, ребят, которые были в "Авангарде", но туда может попасть не каждый ребенок, который проходил сборы".

По ее словам, по результатам прохождения испытаний в каждом направлении будет определен победитель, который получит право на обучение в высшем военном учебном заведении или на бюджетном месте в гражданском вузе.

"Что касается гражданских университетов, это МГИМО, с которым у нас сейчас подписано соглашение уже, РГГУ, с которыми мы тоже подписали. В ближайшее время планируем подписать [соглашение] с РУДН", - отметила Борисова.

По словам директора центра, воспитаннику необходимо войти в топ-50 лучших по сбору, по рейтингу, либо пройти комплексное испытание, которое включает в себя тесты на интеллект, физическую подготовку и демонстрацию тех навыков и умений, которые были получены в рамках прохождения обучения в "Авангарде".

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" создан на основании поручения президента России о создании круглогодичных центров "Авангард". Он призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования патриотизма у молодых граждан.