На Ямале создадут карбоновый полигон

ТАСС, 9 сентября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) откроет на базе международной станции "Снежинка" первый в российской Арктике карбоновый полигон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

"Ямал планирует запустить на базе станции первый в российской Арктике карбоновый полигон. Его создание поможет определить ключевые категории выбросов парниковых газов на территории и разработать стратегии их сокращения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Снежинка" станет первой исследовательской станцией, работающей полностью автономно на водородной энергии. На площадке ученые смогут изучать вопросы изменения климата, состояния вечной мерзлоты, альтернативных энергоресурсов, также проводить социокультурные исследования. Местом для строительства станции определили площадку в Нефритовой долине Полярного Урала.

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области. Строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство станции. Соглашение о реализации стратегического проекта подписали в июле 2021 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Карбоновые полигоны - это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводятся исследования климатически активных газов. Они включают разработку и адаптацию технологий измерения надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее были определены пилотные регионы, где будут созданы аналогичные полигоны: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Московская области и Татарстан. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.