Верховный суд отклонил жалобу члена партии "Яблоко" Шлосберга на снятие с выборов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Верховный суд в четверг отклонил кассационную жалобу депутата Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Льва Шлосберга на решение ЦИК о снятии его с выборов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Шлосберга. Решение Московского городского суда от 9 августа 2021 года и определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 23 августа 2021 года оставлены без изменений", - сообщили в суде.

Шлосберг хотел выдвигаться в Госдуму по Ховринскому одномандатному округу №207 в Москве.

В конце августа Центризбирком России принял постановление об исключении Шлосберга из федерального списка партии на выборы в Госдуму. Это сделано ввиду решения Мосгорсуда об отсутствии у него пассивного избирательного права в связи с его причастностью к деятельности экстремистской организации.

В российском законодательстве установлен временный запрет избираться на все выборные должности для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций, сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Сам Шлосберг и партия "Яблоко" не согласились с этим решением и обжаловали его. Однако суд первой инстанции и последующие апелляционные суды отклонили все жалобы.