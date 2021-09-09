В Томске к 2023 году планируется завершить проектирование кампуса на 10 тыс. мест

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области согласовали с потенциальным инвестором ГК "Гранит" и Минобрнауки РФ дорожную карту строительства кампуса на 10 тыс. мест для всех вузов Томска. На реализацию проекта правительство России выделит 18 млрд рублей. Планируется, что проектирование завершится к концу 2022 года, а в 2023-м начнутся работы по возведению первых объектов на площади не менее 250 тыс. кв. м, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства, потенциальным инвестором в проекте может выступить петербургская группа компаний "Гранит". Как сообщил во время рабочей поездки в Томск председатель правительства РФ Михаил Мишустин, федеральный бюджет выделит на реализацию проекта 18 млрд рублей.

"Планируется разработать проектно-сметную документацию по объектам - общественные и жилые зоны, коммерческие зоны, канатная дорога, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный учебный центр - до конца 2022 года", - сказал Антонов, уточнив, что план мероприятий по строительству был согласован с потенциальным инвестором и главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

Вице-губернатор добавил, что в начале 2023 года начнется строительство, до конца 2024 года планируется возвести объекты энергетической инфраструктуры, студенческие гостиницы на 10 тыс. мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный учебный центр. Общая площадь объектов составит не менее 250 тыс. кв. м. В настоящее время готовится техзадание для выкупа земли на томском левобережье, где и разместится кампус.

"По мнению администрации Томской области, томский кампус должен стать модельным проектом для других регионов, включающим комфортные студенческие гостиницы, общественные пространства, физкультурно-оздоровительную инфраструктуру, R&D-центры крупных компаний, студенческие стартап-студии и прочее", - отметил вице-губернатор.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". В "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.