Главу Приморья в недостроенной школе встретил только пьяный сторож

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Пьяный сторож, открывавший губернатору Приморского края Олегу Кожемяко ворота во двор недостроенной поселковой школы, несколько раз упал. Свое состояние мужчина объяснил тем, что у него выходной, других сотрудников на объекте, который должен быть сдан в декабре этого года, не оказалось, сообщается в Telegram-канале главы региона.

"Я сейчас нахожусь на объекте, на школе. Тут, кроме, в смерть пьяного сторожа, вообще ни одной живой души", - сказал губернатор в видео, размещенном на его канале.

Подрядчик должен сдать школу в декабре этого года, но затягивал с проведением работ. Губернатор, приехавший с неожиданной проверкой в 18:30 по местному времени, не нашел там строителей. "Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками", - написал глава региона в сообщении под видео.

Современную школу-сад, состоящую из семи корпусов, строят по национальному проекту "Образование". Учреждение будет включать в себя детский сад, столовую, актовый и спортивный залы, учебные классы. В новом современном учреждении образования будут учиться дети из поселка Волчанец и близлежащих населенных пунктов района. Всего школа рассчитана на 220 учеников и четыре группы детсадовцев.