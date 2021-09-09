Генпрокурор пообещал нормативно прописать понятие "реабилитация нацизма"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Понятие "реабилитация нацизма" будет нормативно прописано в разрабатываемом Генеральной прокуратурой России законопроекте. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на заседании оргкомитета "Победа" с участием президента России Владимира Путина.

"Генеральной прокуратурой продолжается проработка законопроекта, закрепляющего незыблемость признанных Уставом Нюрнбергского трибунала принципов международного права, нормативное определение реабилитации нацизма", - сообщил Игорь Краснов. Он назвал важным аспектом совершенствование правового регулирования, направленного на сохранение исторической правды о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Игорь Краснов напомнил и о своем предложении включить реабилитацию нацизма в разряд экстремистской деятельности, что позволит расширить реальные возможности противодействия подобным явлениям.

Генпрокурор отдельно остановился на работе прокуратуры России в рамках проекта "Без срока давности" с архивными материалами о преступлениях нацистов в годы войны против мирного населения Советского Союза, в том числе по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны и лиц, причастных к их совершению, расследованию уголовных дел по фактам геноцида советских граждан. По двум обращениями прокуратуры в Новгородской и Псковской областях суды уже признали факты расправ над мирными жителями и военнопленными в годы Великой Отечественной войны проявлением геноцида. В настоящее время прокуратурой готовятся материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей.