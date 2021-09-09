Выдача электронных рецептов на льготные лекарства заработала в Подмосковье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выдача электронных рецептов на льготные лекарственные препараты стала доступна в медицинских организациях Московской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В медорганизациях Московской области введена новая электронная услуга - выдача электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. Получить лекарство можно будет в аптеках государственной аптечной сети "Мособлмедсервис", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что для получения лекарств в аптеке пациенту достаточно назвать свое имя, номер полиса ОМС или СНИЛС. По желанию пациента все равно можно будет оформить бумажную версию рецепта. Информация об оформленных рецептах будет отображаться в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.

"Мы продолжаем внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения региона. <...> Врач на приеме в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.